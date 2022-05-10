Учения гражданской обороны в Шеки

В пресс-службе министерства сообщили, что в мероприятии на тему «Действия невоенных территориальных формирований гражданской обороны по сигналам оповещения при чрезвычайных ситуациях» приняли участие соответствующие структурные подразделения Северо-Западного регионального центра, штаба гражданской обороны и комиссии по чрезвычайным ситуациям Исполнительной власти Шеки, личный состав территориальных сил гражданской обороны.

Северо-Западный региональный центр МЧС провел в городе Шеки показательные учения гражданской обороны по оповещению и сбору с участием невоенных формирований гражданской обороны.

Целью учений являлась проверка уровня готовности территориальных сил гражданской обороны к реагированию на чрезвычайные ситуации и координации совместных действий в кризисных ситуациях, совершенствование управленческих знаний и навыков командного состава, привитие практических навыков по оповещению личного состава.

В ходе учения была заслушана деятельность невоенных территориальных формирований гражданской обороны по предупреждению о чрезвычайной ситуации, поднятию тревоги, совершению марша к месту сбора, организации сбора и управления, а также доклады о функциональных обязанностях.

В завершение учения были проанализированы выявленные недостатки и даны соответствующие указания.