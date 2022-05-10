В Карабахе исчезла гражданка России
Во вторник, 10 мая, стало известно об исчезновении гражданки России Ольги Санниковой, проживающей в Ханкенди, передают армянские СМИ.
Поисковые работы пока не дали результата.
Во вторник, 10 мая, стало известно об исчезновении гражданки России Ольги Санниковой, проживающей в Ханкенди, передают армянские СМИ.
Поисковые работы пока не дали результата.
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