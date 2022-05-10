Эльнур Мамедов, обозреватель haqqin.az 14:59

Отреагировав на серию публикаций haqqin.az, в редакцию обратился Фуад Ибрагимов, выразивший решительное несогласие с обвинениями, высказанными в его адрес. Приведя свои контраргументы и факты, Фуад Ибрагимов попросил опубликовать его позицию, чтобы дать читателям возможность узнать и его точку зрения. «Прежде всего хочу сообщить, что в азартные игры я не играю и из Министерства экологии меня никто не увольнял, - пишет Фуад Ибрагимов. – Это, мягко говоря, клевета. Я работал в нескольких министерствах и госструктурах, где неизменно получал только положительные отзывы. Хочу внести ясность, чтобы раз и навсегда прекратить сплети и домыслы: из Министерства экологии я ушел в связи со структурными преобразованиями в этом ведомстве. Причем ушел не куда-нибудь, а в самую лучшую и успешную компанию страны – в SOCAR…»

А теперь суть истории, вокруг которой разгорелись нешуточные страсти. Потеряв ребенка, Нурлана и Агаси Гусейновы впали в депрессию и не могли больше оставаться в квартире, купленной в одной из бакинских новостроек. Тут супружеской паре пришел на помощь Фуад Ибрагимов - двоюродный брат Агаси по материнской линии (хала оглу), чья родственница, Гюнель Набиева, как раз продавала квартиру, поскольку не могла за нее расплатиться. Квартира пришлась супругам по душе, и они попросили «хала оглу» оформить акт купли-продажи, заплатив за квартиру, по их словам, сумму, запрошенную владелицей – 144.000 долларов. А вскоре Ибрагимовы уехали в США, и между двумя «хала оглу» - Агаси Гусейновым и Фуадом Ибрагимовым начались судебные тяжбы. Фуад Ибрагимов сразу заявил, что не собирается отнимать у родственника квартиру (мол, своих достаточно). Но он был принципиально настроен вернуть долг, который еще в 2009 году у него взял Агаси, занимавший в ту пору ключевую позицию в известной тогда торговой сети маркетов «Алмалы». Компания не могла получить кредиты для развития бизнеса, и Агаси попросил Фуада Ибрагимова снять с депозита деньги в одном из банков страны, которые приносили ему приличные проценты, под обещание, что владельцы компании вернут ему их с процентами.

Агаси пошел на риск не случайно, поскольку знал, что основателем «АЛМАЛЫ» был Фуад Ахундов - муж его сестры и бывший председатель Международного банка Азебайджана. А потому рассчитывал, что родственник не подведет. Но, как это нередко бывает, дело затянулось. После долгих баталий бывший глава обанкротившейся «АЛМАЛЫ» частями выплатил Фуаду Ибрагимову 100.000 долларов, а Агаси, в свою очередь, вернул двоюродному брату 59.000 и остался должен еще 85.000 долларов. Фуад был искренне рад, что Агаси, выйдя из депрессии, начал набирать в своем бизнесе обороты. И когда тот обратился с просьбой одолжить еще денег, чтобы «лучше развернуться», дал двоюродному брату в долг еще 80.000 долларов. Характерно, что все эти многотысячные денежные операции двоюродные братья проводили, как и подобает близким родственникам, доверяющим друг другу, без документального оформления.

Однако с начала 2017 года в отношениях родственников наметились трещины. По словам Фуада, «хала оглу» стал обвинять его в намеренном «сливе» в прессу материалов про обанкротившуюся фирму, с которой был связан Агаси. Кроме того, не поставив Фуада в известность, Агаси аннулировал генеральную доверенность на автомобили, оставленную двоюродному брату накануне переезда в США. Впрочем, застойный период в отношениях братьев длился недолго - вмешались аксакалы, близкие друзья, после чего Агаси согласился отдать долг, но на своих условиях – в обмен на погашение 107.000 долларов он предложил двоюродному брату автомобиль «Мерседес Е280» 1966 года, который явно не стоил таких денег. Когда же Фуад поинтересовался, как «хала оглу» намерен решать вопрос с долгом по квартире на сумму 85.000 долларов, Агаси ответил: «Поэтапно решим, никто ведь никуда не убегает. Сначала давай обнулим сто семь тысяч…» Чтобы сохранить нормальные отношения с родственником, Фуад при нотариусе отказался от долга в 107.000, добавил еще 4.500 долларов за «мерседес», поскольку Агаси настаивал, что машина «очень дорогая», после чего участники сделки поехали в ГАИ для переоформления автомобиля на имя Фуада. Но, приехав в ГАИ, выяснилось, что доверенное лицо Агаси, Ислам Пашаев, таинственным образом исчез вместе с документами. И только вечером Фуаду сообщили, что Ислам оформил ту же машину на имя его тестя, Вагифа Гулиева, чтобы погасить долг в 50.000 долларов, взятые… Агаси Гусейновым.