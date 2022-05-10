Заговорил и второй «хала оглу» право на ответ
Отреагировав на серию публикаций haqqin.az, в редакцию обратился Фуад Ибрагимов, выразивший решительное несогласие с обвинениями, высказанными в его адрес. Приведя свои контраргументы и факты, Фуад Ибрагимов попросил опубликовать его позицию, чтобы дать читателям возможность узнать и его точку зрения.
«Прежде всего хочу сообщить, что в азартные игры я не играю и из Министерства экологии меня никто не увольнял, - пишет Фуад Ибрагимов. – Это, мягко говоря, клевета. Я работал в нескольких министерствах и госструктурах, где неизменно получал только положительные отзывы. Хочу внести ясность, чтобы раз и навсегда прекратить сплети и домыслы: из Министерства экологии я ушел в связи со структурными преобразованиями в этом ведомстве. Причем ушел не куда-нибудь, а в самую лучшую и успешную компанию страны – в SOCAR…»
А теперь суть истории, вокруг которой разгорелись нешуточные страсти.
Потеряв ребенка, Нурлана и Агаси Гусейновы впали в депрессию и не могли больше оставаться в квартире, купленной в одной из бакинских новостроек. Тут супружеской паре пришел на помощь Фуад Ибрагимов - двоюродный брат Агаси по материнской линии (хала оглу), чья родственница, Гюнель Набиева, как раз продавала квартиру, поскольку не могла за нее расплатиться.
Квартира пришлась супругам по душе, и они попросили «хала оглу» оформить акт купли-продажи, заплатив за квартиру, по их словам, сумму, запрошенную владелицей – 144.000 долларов. А вскоре Ибрагимовы уехали в США, и между двумя «хала оглу» - Агаси Гусейновым и Фуадом Ибрагимовым начались судебные тяжбы.
Фуад Ибрагимов сразу заявил, что не собирается отнимать у родственника квартиру (мол, своих достаточно). Но он был принципиально настроен вернуть долг, который еще в 2009 году у него взял Агаси, занимавший в ту пору ключевую позицию в известной тогда торговой сети маркетов «Алмалы». Компания не могла получить кредиты для развития бизнеса, и Агаси попросил Фуада Ибрагимова снять с депозита деньги в одном из банков страны, которые приносили ему приличные проценты, под обещание, что владельцы компании вернут ему их с процентами.
Агаси пошел на риск не случайно, поскольку знал, что основателем «АЛМАЛЫ» был Фуад Ахундов - муж его сестры и бывший председатель Международного банка Азебайджана. А потому рассчитывал, что родственник не подведет.
Но, как это нередко бывает, дело затянулось.
После долгих баталий бывший глава обанкротившейся «АЛМАЛЫ» частями выплатил Фуаду Ибрагимову 100.000 долларов, а Агаси, в свою очередь, вернул двоюродному брату 59.000 и остался должен еще 85.000 долларов.
Фуад был искренне рад, что Агаси, выйдя из депрессии, начал набирать в своем бизнесе обороты. И когда тот обратился с просьбой одолжить еще денег, чтобы «лучше развернуться», дал двоюродному брату в долг еще 80.000 долларов. Характерно, что все эти многотысячные денежные операции двоюродные братья проводили, как и подобает близким родственникам, доверяющим друг другу, без документального оформления.
Однако с начала 2017 года в отношениях родственников наметились трещины. По словам Фуада, «хала оглу» стал обвинять его в намеренном «сливе» в прессу материалов про обанкротившуюся фирму, с которой был связан Агаси. Кроме того, не поставив Фуада в известность, Агаси аннулировал генеральную доверенность на автомобили, оставленную двоюродному брату накануне переезда в США.
Впрочем, застойный период в отношениях братьев длился недолго - вмешались аксакалы, близкие друзья, после чего Агаси согласился отдать долг, но на своих условиях – в обмен на погашение 107.000 долларов он предложил двоюродному брату автомобиль «Мерседес Е280» 1966 года, который явно не стоил таких денег. Когда же Фуад поинтересовался, как «хала оглу» намерен решать вопрос с долгом по квартире на сумму 85.000 долларов, Агаси ответил:
«Поэтапно решим, никто ведь никуда не убегает. Сначала давай обнулим сто семь тысяч…»
Чтобы сохранить нормальные отношения с родственником, Фуад при нотариусе отказался от долга в 107.000, добавил еще 4.500 долларов за «мерседес», поскольку Агаси настаивал, что машина «очень дорогая», после чего участники сделки поехали в ГАИ для переоформления автомобиля на имя Фуада.
Но, приехав в ГАИ, выяснилось, что доверенное лицо Агаси, Ислам Пашаев, таинственным образом исчез вместе с документами. И только вечером Фуаду сообщили, что Ислам оформил ту же машину на имя его тестя, Вагифа Гулиева, чтобы погасить долг в 50.000 долларов, взятые… Агаси Гусейновым.
Таким образом, одним древним «мерседесом» предприимчивый Агаси «расплатился» и с Фуадом, и с его тестем.
По факту же Фуад Ибрагимов остался ни с чем: доказать, что двоюродный брат остался ему должен за квартиру 85 тысяч долларов он не мог, поскольку сделка оформлялась на словах. А за 107.000 долларов Агаси «расплатился» старой машиной, и под этой сделкой стояла подпись Фуада Ибрагимова, заверенная нотариусом.
И тогда обведенный вокруг пальца «хала оглу» решил судиться. Долгие разбирательства и тяжбы в судебных инстанциях завершились в его пользу. Суды были единогласны в своих решениях - Агаси Гусейнова обязали заплатить Фуаду Ибрагимову долг в размере 196.500 долларов. А поскольку Гусейнов, проигнорировав судебное постановление, платить отказался, иск Фуада был направлен на изъятие имущество должника.
- Видит бог, я не хотел выносить сор из избы и афишировать всю эту грязь, - написал нам в завершении Фуад Ибрагимов. - Но мои родственники организовали вокруг меня такой черный пиар, что просто не оставили другого выхода. У меня взяли в долг крупную сумму и меня же еще оскорбляют?! Я просто не мог терпеть подобное, мне было стыдно смотреть в глаза своих друзей… Что же касается проделок моего «хала оглу» и его сообщников в «АЛМАЛЫ», то я уже обратился по этому поводу во все инстанции, вплоть до главы государства. Слишком многих людей они кинули, а потому обязаны понести за это должное наказание».