МИД России о вступлении Финляндии в НАТО: будем вынуждены предпринять ответные шаги

"Цель НАТО, страны-члены которой напористо убеждали финскую сторону в безальтернативности членства в альянсе, ясна - продолжить расширение к границам России, создать еще один фланг для военной угрозы нашей стране. Но зачем Финляндии превращать свою территорию в рубеж военного противостояния с Российской Федерацией, лишаясь при этом самостоятельности в принятии собственных решений, рассудит история", - пишут представители российского дипведомства, их заявления цитирует ТАСС.

Вступление Финляндии в НАТО станет прямым нарушением ее международно-правовых обязательств, говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ.

Заявление руководства Финляндии в пользу присоединения страны к НАТО радикально меняет внешнеполитический курс этой страны, говорится в документе. "Заявление президента Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министра Финляндии Санны Марин, высказавшихся сегодня в пользу присоединения Финляндии к НАТО, является радикальным изменением внешнеполитического курса страны", - отмечает МИД РФ.

Также подчеркивается, что финские власти должны отдавать себе отчет об ответственности и последствиях своего решения присоединиться к НАТО.

РФ будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера на возможное вступление Финляндии в НАТО, отметили в российском МИД.