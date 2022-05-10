СГБ задержала азербайджанца, воевавшего в Сирии
Гражданин Азербайджана, вступивший в незаконные вооруженные формирования, арестован. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Службы государственной безопасности Азербайджана.
В результате проведенных расследований было установлено, что гражданин Азербайджана Шихиев Бахтияр Саттархан оглу (1989 года рождения) в разное время проходил обучение в лагере специальной подготовки в сирийском поселке Рифил-мухандис с целью участия в вооруженных конфликтах, террористических актах за пределами страны на почве религиозного радикализма и религиозного фанатизма.
В ходе расследования появились обоснованные подозрения в участии Шихиева в деятельности незаконного вооруженного формирования «Джундуль Шам».
По уголовному делу, начатому в Службе государственной безопасности, Бахтияр Шихиев был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к уголовной ответственности по статье 283-1.3 (создание групп с целью участия в вооруженных конфликтах за пределами Азербайджанской Республики, участие в этих группах, учениях или вооруженных конфликтах) Уголовного кодекса страны.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.