СГБ задержала азербайджанца, воевавшего в Сирии

Гражданин Азербайджана, вступивший в незаконные вооруженные формирования, арестован. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Службы государственной безопасности Азербайджана.

В результате проведенных расследований было установлено, что гражданин Азербайджана Шихиев Бахтияр Саттархан оглу (1989 года рождения) в разное время проходил обучение в лагере специальной подготовки в сирийском поселке Рифил-мухандис с целью участия в вооруженных конфликтах, террористических актах за пределами страны на почве религиозного радикализма и религиозного фанатизма.