МИД Румынии вызвал российского посла

Посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин вызван в МИД Румынии из-за статьи о НАТО и самой Румынии, сообщила пресс-служба румынского внешнеполитического ведомства.

"В связи с публикацией посольством Российской Федерации в Бухаресте на своем официальном сайте статьи под названием "О лае НАТО у границ России и главном источнике дезинформации в мире" министр иностранных дел Богдан Ауреску распорядился вызвать посла России в Бухаресте, Румыния, Валерия Кузьмина в штаб-квартиру МИД. В среду, 11 мая 2022 г., состоялась встреча российского посла с госсекретарем по стратегическим вопросам Юлианом Фотой", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Госсекретарь по стратегическим вопросам выразил недовольство высказываниями в статье в адрес Румынии и НАТО.