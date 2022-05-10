США отправили Европе нефть из стратегического резерва

Европа уже получила партию нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR) США и в скором времени получит еще две партии, сообщает Bloomberg.

Согласно информации агентства, два танкера с нефтью из хранилищ в Техасе и Луизиане уже находятся в пути в Италию и Нидерланды. Источники отмечают, что оба танкера были загружены высокосернистой нефтью из хранилищ SPR за последние две недели. Еще одна партия техасской нефти прибыла в Нидерланды около 26 апреля, свидетельствуют данные системы отслеживания танкеров.