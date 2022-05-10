В бакинском колледже отметили Международный день медицинской сестры фото
Сегодня в Бакинском базовом медицинском колледже №2 Министерства здравоохранения состоялось мероприятие, посвященное 12 мая – Международному дню медицинской сестры. Также состоялось открытие Ресурсного центра медицинского колледжа, созданного при поддержке представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Азербайджане и Европейского Союза, сообщили haqqin.az в Минздраве.
В мероприятии приняли участие представители Министерства здравоохранения и ЮНИСЕФ, а также сотрудники представительства Детского фонда в Азербайджане. В своем выступлении заместитель министра здравоохранения Ильгар Гасымов высоко оценил сдачу в эксплуатацию учебного центра, оснащенного современным оборудованием, для будущих медицинских сестер. По его словам, ранее пилотный проект был успешно реализован в четырех городах страны, и в дальнейшем предусмотрено открытие новых ресурсных центров.
Подчеркнув самоотверженность медицинских сестер в карабахской войне, Ильгар Гасымов сказал: «Во время 44-дневной Отечественной войны медицинские сестры наравне с лечащими врачами спасали жизни наших раненых солдат. Они внесли неоценимый вклад в Победу».
В свою очередь, глава представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Алекс Хайкенс отметил, что современная медицинская сестра имеет довольно широкий спектр обязанностей: «Перечень деятельности медицинских сестер довольно обширный. Это умение вести просветительскую работу с родителями, принимать активное участие в реализации как медицинских, так и социальных проектов. Сегодня, с открытием Ресурсного центра, мы включили этот предмет в учебную программу».
В завершение участники ознакомились с условиями, созданными в Ресурсном центре Бакинского базового медицинского колледжа №2.