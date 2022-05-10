Сегодня в Бакинском базовом медицинском колледже №2 Министерства здравоохранения состоялось мероприятие, посвященное 12 мая – Международному дню медицинской сестры. Также состоялось открытие Ресурсного центра медицинского колледжа, созданного при поддержке представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Азербайджане и Европейского Союза, сообщили haqqin.az в Минздраве.

В мероприятии приняли участие представители Министерства здравоохранения и ЮНИСЕФ, а также сотрудники представительства Детского фонда в Азербайджане. В своем выступлении заместитель министра здравоохранения Ильгар Гасымов высоко оценил сдачу в эксплуатацию учебного центра, оснащенного современным оборудованием, для будущих медицинских сестер. По его словам, ранее пилотный проект был успешно реализован в четырех городах страны, и в дальнейшем предусмотрено открытие новых ресурсных центров.