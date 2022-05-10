В Ивано-Франковской области Украины полицейские задержали вора в законе Мамуку Апакия из санкционного списка СНБО. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Во время проведения мероприятий по отработке представителей криминалитета и лиц, причастных к диверсионной деятельности и сотрудничеству с оккупантами, оперативники получили информацию об укрывательстве вора в законе по прозвищу «Мамука» на территории Ивано-Франковской области. Свой "статус" он получил в Стамбуле в 2013 году. Кроме того, имеет родственные связи с вором в законе Тариэлом Ониани", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о его принудительном выдворении за пределы Украины.