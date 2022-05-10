Путин предупредил о последствиях в случае продолжения политики санкций

Продолжение санкционной одержимости Запада неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Очевидно, что в силу объективных экономических законов, продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского Союза, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Он подчеркнул, что "вина в этом целиком и полностью лежит на элитах западных стран, которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром".