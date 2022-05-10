Азербайджанские таможенники изъяли контрабандный метадон фото
В Оперативное управление Главного следственного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана поступила информация о том, что на территории страны готовится к реализации крупная партия метадона, ввезенного из-за рубежа контрабандным путем. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ГТК.
На основе информации оперативная группа, сформированная совместно с сотрудниками Главного управления по контролю за наркотиками МВД, провела операцию в поселке Локбатан Гарадагского района Баку, в ходе которой при продаже большого количества (200 таблеток метадона) наркотических веществ был задержан гражданин Азербайджана Габиль Асланов.
В результате следственных мероприятий были также задержаны Рза Мирзали, Афсана Расулова и Парвин Исмаилзаде, которые и поставляли Асланову наркотики. При обысках в их домах и автомобилях было найдено 760 таблеток метадона, 104,649 грамма опиума, а также 68,175 грамма метамфетамина.
Всем задержанным предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Они заключены под стражу.
Отметим, что метамфетамин и опиум включены в Список I психотропных веществ, запрещенных на территории Азербайджанской Республики, а метадон - в Список II психотропных веществ, запрещенных на территории Азербайджанской Республики.