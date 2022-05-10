В Оперативное управление Главного следственного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана поступила информация о том, что на территории страны готовится к реализации крупная партия метадона, ввезенного из-за рубежа контрабандным путем. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ГТК.

На основе информации оперативная группа, сформированная совместно с сотрудниками Главного управления по контролю за наркотиками МВД, провела операцию в поселке Локбатан Гарадагского района Баку, в ходе которой при продаже большого количества (200 таблеток метадона) наркотических веществ был задержан гражданин Азербайджана Габиль Асланов.