Что Джейхун Байрамов собирается обсудить с Сергеем Лавровым?

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что намерен обсудить с коллегой проблематику глобальной безопасности и региональные вопросы.

«Естественно, будет хорошая возможность обсудить вопросы и регионального развития, а также вопросы глобальной безопасности. Традиционно в последнее время все наши встречи в значительной части посвящены постконфликтному урегулированию и нормализации армяно-азербайджанских отношений, имплементации трехсторонних заявлений», - цитирует Байрамова ТАСС.

По его словам, обсуждение повестки на предстоящей в четверг встрече в трехстороннем формате с участием министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении будет очень плодотворным.

Напомним, что встреча министров проходит в Душанбе, где в пятницу состоится заседание СМИД СНГ.