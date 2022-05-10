Болгария арендует самолеты F-16 до поступления новых

Болгария намерена взять во временное пользование самолеты F-16, чтобы обеспечить защиту своего воздушного пространства до получения новых F-16 версии Block 70, заявил в начале заседания правительства премьер-министр Кирил Петков.

"У нас есть большой прогресс в поиске заменяющих F-16 самолетов, которые станут временной заменой новых машин, поставки которых в Болгарию задерживаются. Мы получили поддержку [США] в том, что наше небо должно быть защищено", - цитиурет Петкова ТАСС. Он отметил, что основную работу по поиску замещающих самолетов ведет Минобороны страны.

В 2019 году София заключила контракт с США на поставку восьми модернизированных F-16 версии Block 70, внеся за это предоплату в $1,26 млрд. США обязались начать поставлять самолеты в 2023 году, однако в начале этого года США уведомили Болгарию, что начало исполнения контракта будет отложено до 2025 года "из-за нарушений цепочек поставок в результате пандемии коронавируса".