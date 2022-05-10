«Даже если покается»: Джонсон не видит возможности нормализовать отношения с Путиным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он не видит, как могут нормализоваться отношения с российским президентом Владимиром Путиным после вторжения РФ в Украину. Даже если глава Кремля покается за содеянное. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера в интервью LBC Radio.
Отвечая на вопрос журналиста, можно ли приветствовать Путина на мировой арене, если он раскается, Джонсон сказал: "Покаяние будет очень тяжелым для Владимира Путина сейчас... я считаю, нет ничего невозможного, но я просто не могу понять на всю жизнь, как мы можем нормализовать отношения с Путиным сейчас".
Британский премьер отметил, что мир рискует повторить 2014 год, когда Россия захватила Крым.
"Мир в основном сказал, что это ужасно. Мы осуждаем это, мы не принимаем - и мы это сделали. И мы ввели санкции. Но в то же время мы начали говорить с ним, как двигаться дальше. И Путин в основном использовал это как способ провернуть нож в Украине. Поэтому, если бы украинцы сейчас заключили какое-либо соглашение с Путиным, риск был бы в том, что он сделал бы точно то же самое, и они это знают. Поэтому короткий ответ - нет. Никакой нормализации, и Великобритания очень четко это знает" - резюмировал Джонсон.