«Даже если покается»: Джонсон не видит возможности нормализовать отношения с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он не видит, как могут нормализоваться отношения с российским президентом Владимиром Путиным после вторжения РФ в Украину. Даже если глава Кремля покается за содеянное. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера в интервью LBC Radio.

Отвечая на вопрос журналиста, можно ли приветствовать Путина на мировой арене, если он раскается, Джонсон сказал: "Покаяние будет очень тяжелым для Владимира Путина сейчас... я считаю, нет ничего невозможного, но я просто не могу понять на всю жизнь, как мы можем нормализовать отношения с Путиным сейчас".