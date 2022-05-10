Лавров: российско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым заявил, что российско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень союзнического взаимодействия.

«Любая возможность провести обзор ситуации, посмотреть, как выполняются конкретные задачи, которые поставлены президентами, весьма и весьма ценна. Хочу также отметить, что мы отмечаем в этом году 30-летие дипломатических отношений, целый ряд очень красочных, ярких мероприятий готовится, в ближайшее время должны подготовить к изданию сборник российско-азербайджанских документов», - сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил и экономическое взаимодействие Москвы и Баку.

«Две недели назад было очередное заседание в Баку, нам кажется, что оно было весьма и весьма полезным, чтобы двигаться в направлении всех решений наших руководителей. Рассчитываем, что во второй половине года удастся организовать очередной межрегиональный форум, который в свое время был инициирован президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и у нас с тех пор 70 регионов участвуют в мероприятиях, которые в рамках этого форума организуются», - добавил он.