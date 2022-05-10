62 года на пятерых: в России осудили крымских татар

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил участников "второй симферопольской группы" на срок от 12 до 14 лет заключения. Их обвиняют по статье "организация и участие в деятельности террористической организации" в рамках "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Тофика Абдулгазиева, Владлена Абдулкадирова, Иззета Абдуллаева, Меджита Абдурахманова по сфабрикованному делу приговорили к 12 годам колонии строгого режима, первые 5 из которых они будут отбывать в тюрьме. После отбытия наказания они будут ограничены на год в свободе передвижения.

Билял Адилов приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, из них первые 5 лет он проведет в тюрьме, а после отбытия наказания будет ограничен на полтора года в свободе передвижения.