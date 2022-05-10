Азербайджан и Армения проведут встречу по делимитации границ 16-17 мая

«Встреча комиссий Азербайджана и Армении по делимитации границы и пограничной безопасности запланирована на следующую неделю в Москве». Об этом заявил в четверг глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«Хочу вас проинформировать, что мы с азербайджанскими коллегами общались по вопросу создания комиссий по делимитации и пограничной безопасности. И, кажется, с вице-премьером России Алексеем Оверчуком есть договоренность, что 16-17 мая по коммуникациям собираются встретиться в Москве, и также есть договоренность, что там же, в Москве, в те же дни будет организована двухсторонняя встреча по делимитации и пограничной безопасности», - цитирует Мирзояна ТАСС.