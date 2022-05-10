Мирзоян заявил о готовящемся визите Путина в Ереван

Ереван готовится к государственному визиту президента России Владимира Путина в Армению в конце этого года, предположительно, в октябре-декабре. Об этом сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Душанбе, передает РИА «Новости».

По словам Мирзояна, даты еще не определены.

В свою очередь, Лавров сообщил журналистам, что 12 мая в таджикистанской столице состоится встреча глав МИД Азербайджана, Армении и России.