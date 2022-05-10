Керим Велиев принял главу разведки Казахстана

В четверг, 12 мая, первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией во главе с начальником Главного разведывательного департамента Министерства обороны Казахстана генерал-лейтенантом Сериком Изтлеуовым, передает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В ходе встречи Велиев подчеркнул необходимость проведения подобных встреч и расширения взаимосвязей для укрепления военного сотрудничества между армиями двух государств.

В свою очередь, Изтлеуов выразил удовлетворение визитом в Азербайджан, отметив большое значение обмена опытом в области военного сотрудничества. На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.