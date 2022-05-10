Замкомандира полка «Азов» упрекнул Зеленского

Замкомандира полка «Азов» Святослав Паламар с позывным «Калина» заявил, что на заводе «Азовсталь» сейчас находятся 600 тяжелораненых военных Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.

"Власть понимала, что мы можем попасть в окружение, и должна была принять все необходимые меры для создания логистического коридора для поставок... Такого приказа на выход у нас не было, был только приказ, и он все еще есть: продолжать оборону, и мы продолжаем оборону... Это чрезвычайно сложная и тяжелая ситуация", - заявил "Калина".

По его мнению, Киев "должен сделать невозможное" для спасения бойцов "Азова".

При всем этом ранее президент Владимир Зеленский говорил, что украинские военные сами не захотели покидать Мариуполь.