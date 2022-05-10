Проведено зональное первенство конкурса «Юный спасатель и пожарный» среди образовательных учреждений районов, которые охватывает Муганский региональный центр МЧС, сообщили в ведомстве.

Основной целью чемпионата, организованного МЧС при поддержке Министерства образования, молодежи и спорта, является проверка физического и интеллектуального уровня учащихся в плане готовности к чрезвычайным ситуациям, повышение у учащихся чувства ответственности за личную и общественную безопасность и привитие здорового образа жизни подрастающему поколению.

На открытии мероприятия, которое началось с исполнения государственного гимна, глава Муганского регионального центра полковник Мехман Ахундов, представители Сальянской районной исполнительной власти, управления молодежи и спорта, управления образования рассказали о важности соревнований и пожелали успехов участникам.