Муганский региональный центр МЧС провел конкурс среди школьников фото
Проведено зональное первенство конкурса «Юный спасатель и пожарный» среди образовательных учреждений районов, которые охватывает Муганский региональный центр МЧС, сообщили в ведомстве.
Основной целью чемпионата, организованного МЧС при поддержке Министерства образования, молодежи и спорта, является проверка физического и интеллектуального уровня учащихся в плане готовности к чрезвычайным ситуациям, повышение у учащихся чувства ответственности за личную и общественную безопасность и привитие здорового образа жизни подрастающему поколению.
На открытии мероприятия, которое началось с исполнения государственного гимна, глава Муганского регионального центра полковник Мехман Ахундов, представители Сальянской районной исполнительной власти, управления молодежи и спорта, управления образования рассказали о важности соревнований и пожелали успехов участникам.
Соревнование состояло из трех этапов: «Комбинированная огневая эстафета», «Полоса препятствий» и «Выступление команд».
По итогам соревнований первое место заняла средняя школа № 2 города Гаджигабул, второе - средняя школа села Ашаги Нохудлу Сальянского района, а третье - средняя школа села Расуллу Имишлинского района. Команды, отличившиеся в соревнованиях, были награждены кубками и дипломами.
Команда, занявшая первое место, завоевала право на участие в республиканском чемпионате «Юный спасатель и пожарный».