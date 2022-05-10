Литва заморозила российские и белорусские активы на десятки млн евро

Власти Литвы после введения Евросоюзом санкций против России и Беларуси заморозили средства на сумму около €62 млн, говорится в заявлении Службы расследований финансовых преступлений республики.

"Из-за ограничений ЕС, принятых в отношении России и Беларуси, в Литве заморожены активы стоимостью €50 млн, $12 млн и 285 тыс. рублей", - отмечается в нем.

Финансовые санкции введены против семи организаций, связанных с Россией, и четырех - с Беларусью, уточнили в ведомстве. В Службе финрасследований также отметили, что теперь в отношении лиц, находящихся под антироссийскими санкциями ЕС, действуют ограничения на владение объектами недвижимости. Их максимальное количество ограничено тремя квартирами и одним земельным участком.