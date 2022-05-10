Российские атомные подлодки провели учения

Российские атомные подводные лодки «Вепрь» и «Казань» провели учения с условной торпедной стрельбой в Баренцевом море, сообщает Interfax со ссылкой на пресс-службу Северного флота России.

Согласно информации, учения прошли на полигонах флота в дуэльном варианте на глубине до 100 м.

«Команды подлодок отработали поиск, обнаружение, поддержание контакта и условное уничтожение «противника». После учений экипажи «Вепря» и «Казани» продолжили выполнять плановые задачи боевой подготовки в Баренцевом море», - говорится в сообщении.

Подлодка проекта 971 «Вепрь» была разработана в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения «Малахит». «Вепря» построили на «Севмаше» и передали ВМФ в 1995 г. После модернизации подлодки этого проекта получили на вооружение ударный ракетный комплекс «Калибр-ПЛ». Атомная подлодка четвертого поколения «Казань» была построена корабелами «Севмаша», создавшими первую в России атомную подлодку «Ленинский комсомол», а также крупнейшкю в мире атомную подлодку «Акула» и свыше 200 других подлодок и боевых надводных кораблей, заявили в Минобороны. 7 мая 2021 года подлодку приняли в состав ВМФ, а в декабре ее передали флоту.