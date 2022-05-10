Курс доллара опустился до 65 рублей впервые с февраля 2020 года

Курс доллара на валютных торгах Московской биржи опустился до 65 рублей впервые с февраля 2020 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 14:48 мск, курс доллара терял 3,27%, опускаясь до 65 рублей. К 15:08 мск курс доллара снижался до 65,11 рубля (-3,11%). В то же время курс евро падал до 67,65 рубля (-4,04%).

Индекс Мосбиржи снижался на 1,43%, опускаясь до 2 352,89 пункта. Долларовый индекс РТС рос на 1,3%, до 1 138,53 пункта.