Доходы России от продажи нефти выросли с начала года на 50%, несмотря на санкции Запада против России, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства.

«Россия зарабатывала примерно $20 млрд ежемесячно c начала 2022 г. от совокупных продаж нефти и нефтепродуктов при уровне экспорта в 8 млн баррелей в сутки. Поставки из России продолжают поступать несмотря на то, что ЕС в настоящее время обсуждает запрет на импорт энергоносителей, а крупные международные нефтяные компании — Shell и Total Energies — обещают прекратить закупки», — следует из документа.

Энергоресурсы из России пользуются повышенными спросом в Азии, особенно в Индии и Китае. Эксперты издания подчеркивают, что сокращение поставок продуктов переработки из России, таких как дизельное топливо, мазут и нафта, усугубило напряженность на мировых рынках. При этом запасы так называемых средних дистиллятов (некоторые виды нефтепродуктов, которые получаются в результате перегонки углеводородов, к ним относится печное и судовое топливо) находятся на самом низком уровне с 2008 г.

«Введение эмбарго ускорит переориентацию торговых потоков, которая уже идет, и вынудит российские нефтяные компании закрыть больше скважин», — заключили в агентстве, комментируя потенциальные ограничения со стороны Евросоюза и других стран.