С начала года число российских олигархов (некоторые из них убиты вместе с семьями) достигло семи. На прошлой неделе стало известно, что последний из них — топ-менеджер «Лукойла», долларовый миллиардер Александр Субботин тоже скончался.

Влиятельное американское издание Newsweek обратило внимание на эти два идентичных обстоятельства, связывающих дела погибших.

Во время расследования обстоятельств подозрительной гибели российских олигархов, произошедшей в преддверии и после военной агрессии России против Украины, выявились две важные схожие черты. Как стало известно, никто из погибших не находился под влиянием многочисленных санкций, введенных Западом в отношении российских компаний, олигархов и чиновников. Кроме этого, ни один из них не поддержал действия России в Украине, хотя и не осудил их.

По сообщениям СМИ, миллиардер пригласил к себе домой двух шаманов, которые пообещали ему помочь отойти от похмелья. Шаманы пытались «излечить» олигарха лягушачьим ядом. От такого лечения у Субботина заболело сердце. Шаманы дали ему корварол и ушли. Вскоре стало известно, что миллиардер скончался.

Отметим, что большинство погибших олигархов занимались бизнесом в сфере энергетики.

Первая смерть, связанная с российским энергетическим гигантом «Газпром», произошла еще до начала российского вторжения в Украину, в январе. Тогда 60-летний топ-менеджер «Газпрома» Леонид Шульман был найден мертвым в ванной своего коттеджа в Ленинградской области. Рядом с телом полиция нашла записку и пришла к выводу, что он покончил жизнь самоубийством.

25 февраля заместитель гендиректора Единого расчетного центра по корпоративной безопасности «Газпрома» Александр Тюляков был найден мертвым в коттедже под Санкт-Петербургом. Полиция также обнаружила рядом с его телом записку, которая навела следователей на мысль, что олигарх покончил жизнь самоубийством.

Российский магнат украинского происхождения Михаил Уотфорд был найден мертвым в своем доме в графстве Суррей в Великобритании 28 февраля. 66-летний Уотфорд был обнаружен повешенным в гараже своего дома.

24 марта миллиардер Василий Мельников, владелец медицинской фирмы «МедСтом», был найден мертвым в квартире вместе с женой Галиной и двумя сыновьями.

18 апреля, бывший вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев был найден убитым в своей многомиллионной квартире на Университетском проспекте в Москве вместе с женой и дочерью.

19 апреля Сергей Протасеня, бывший топ-менеджер российского энергетического гиганта «Новатэк», был найден мертвым вместе с телами его жены и дочери на арендованной вилле в Испании, где семья, как сообщается, отмечала Пасху.