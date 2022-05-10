Погибают российские олигархи, которые не поддержали вторжение в Украину еще одна подозрительная смерть
Во время расследования обстоятельств подозрительной гибели российских олигархов, произошедшей в преддверии и после военной агрессии России против Украины, выявились две важные схожие черты. Как стало известно, никто из погибших не находился под влиянием многочисленных санкций, введенных Западом в отношении российских компаний, олигархов и чиновников. Кроме этого, ни один из них не поддержал действия России в Украине, хотя и не осудил их.
Влиятельное американское издание Newsweek обратило внимание на эти два идентичных обстоятельства, связывающих дела погибших.
С начала года число российских олигархов (некоторые из них убиты вместе с семьями) достигло семи. На прошлой неделе стало известно, что последний из них — топ-менеджер «Лукойла», долларовый миллиардер Александр Субботин тоже скончался.
По сообщениям СМИ, миллиардер пригласил к себе домой двух шаманов, которые пообещали ему помочь отойти от похмелья. Шаманы пытались «излечить» олигарха лягушачьим ядом. От такого лечения у Субботина заболело сердце. Шаманы дали ему корварол и ушли. Вскоре стало известно, что миллиардер скончался.
Отметим, что большинство погибших олигархов занимались бизнесом в сфере энергетики.
Первая смерть, связанная с российским энергетическим гигантом «Газпром», произошла еще до начала российского вторжения в Украину, в январе. Тогда 60-летний топ-менеджер «Газпрома» Леонид Шульман был найден мертвым в ванной своего коттеджа в Ленинградской области. Рядом с телом полиция нашла записку и пришла к выводу, что он покончил жизнь самоубийством.
25 февраля заместитель гендиректора Единого расчетного центра по корпоративной безопасности «Газпрома» Александр Тюляков был найден мертвым в коттедже под Санкт-Петербургом. Полиция также обнаружила рядом с его телом записку, которая навела следователей на мысль, что олигарх покончил жизнь самоубийством.
Российский магнат украинского происхождения Михаил Уотфорд был найден мертвым в своем доме в графстве Суррей в Великобритании 28 февраля. 66-летний Уотфорд был обнаружен повешенным в гараже своего дома.
24 марта миллиардер Василий Мельников, владелец медицинской фирмы «МедСтом», был найден мертвым в квартире вместе с женой Галиной и двумя сыновьями.
18 апреля, бывший вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев был найден убитым в своей многомиллионной квартире на Университетском проспекте в Москве вместе с женой и дочерью.
19 апреля Сергей Протасеня, бывший топ-менеджер российского энергетического гиганта «Новатэк», был найден мертвым вместе с телами его жены и дочери на арендованной вилле в Испании, где семья, как сообщается, отмечала Пасху.