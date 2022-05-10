Великобритания по всему миру ищет советское оружие
Великобритания по всему миру ищет советское оружие, чтобы выкупить его для Украины. Об этом, как пишет УНИАН, сообщил министр обороны страны Бен Уоллес.
"Значительная часть [Министерства обороны] и военных атташе во всем мире ищут. Порой мы наталкиваемся на русских, которые тоже ищут в некоторых странах запасы, потому что они у них быстро заканчиваются", – рассказал Уоллес.
По словам британского министра, запасы советской военной техники и оборудования есть в 23 странах мира.