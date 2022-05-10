Великобритания по всему миру ищет советское оружие, чтобы выкупить его для Украины. Об этом, как пишет УНИАН, сообщил министр обороны страны Бен Уоллес.

"Значительная часть [Министерства обороны] и военных атташе во всем мире ищут. Порой мы наталкиваемся на русских, которые тоже ищут в некоторых странах запасы, потому что они у них быстро заканчиваются", – рассказал Уоллес.

По словам британского министра, запасы советской военной техники и оборудования есть в 23 странах мира.