Представители «Азеригаз» выслушали проблемы граждан в Бинагадинском районе

Очередная акция «Открытый микрофон», организованная ПО «Азеригаз», прошла сегодня, 12 мая, в Бинагадинском районе Баку.

Начальник отдела по расследованию жалоб «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев, поприветствовав участников, призвал их рассказать обо всех проблемах. Замначальника управления новой газификации и развития Ильхам Мехбалиев отметил, что в рамках полномочий производственного объединения гражданам будет оказана вся необходимая поддержка.

Вопросы граждан были связаны с низким давлением газа, заменой счетчика на счетчик предоплаты и т.д.