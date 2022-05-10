Представители «Азеригаз» выслушали проблемы граждан в Бинагадинском районе
Очередная акция «Открытый микрофон», организованная ПО «Азеригаз», прошла сегодня, 12 мая, в Бинагадинском районе Баку.
Начальник отдела по расследованию жалоб «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев, поприветствовав участников, призвал их рассказать обо всех проблемах. Замначальника управления новой газификации и развития Ильхам Мехбалиев отметил, что в рамках полномочий производственного объединения гражданам будет оказана вся необходимая поддержка.
Вопросы граждан были связаны с низким давлением газа, заменой счетчика на счетчик предоплаты и т.д.
Сотрудники «Азеригаз» представили подробную информацию по обращениям и отметили, что все просьбы будут зарегистрированы и переданы генеральному директору объединения.
В акции приняли участие также должностные лица соответствующих ведомств. Следует отметить, что сегодняшняя встреча является 63-й в рамках акции «Открытый микрофон».