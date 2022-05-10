Оверчук Пашиняну: открытие коммуникаций с Азербайджаном даст новые возможности Армении

«Налаживание транспортного сообщения между Арменией и Азербайджаном изменит всю транспортную конфигурацию региона. В результате этого перед экономикой Армении откроются новые возможности для развития, а страна получит дополнительный положительный импульс». Об этом заявил вице-премьер России, глава российской рабочей группы по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе Алексей Оверчук в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Стороны также обсудили ряд вопросов, касающихся деятельности трехсторонней рабочей группы вице-премьер-министров Армении, России и Азербайджана.

В свою очередь, Пашинян подчеркнул, что армянская сторона заинтересована в реализации этих работ.

«Вы знаете, насколько важна для нас эта тема, потому что, когда мы врешим все эти вопросы, это изменит ситуацию в регионе не только в экономическом, но и в политическом, психологическом, а также в плане безопасности», - заявил армянский премьер.