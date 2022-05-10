В Душанбе проходят переговоры Байрамова, Лаврова и Мирзояна

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в начале встречи поблагодарил своих коллег из Азербайджана и Армении - Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна за то, что они откликнулись на предложение российской стороны "воспользоваться участием в СМИД СНГ для проведения встречи на троих, что позволит продолжить совместную работу по мониторингу выполнения трехсторонних заявлений", которые ранее были приняты на высшем уровне.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Южный Кавказ превратился в зону мира, устойчивого развития, процветания", - сказал глава российского дипведомства, добавив, что для Москвы важно повышение доверия между сторонами при создании условий для полноценной нормализации армяно-азербайджанских отношений.

"Я рассчитываю, что сегодняшняя встреча позволит продвинуться по пути, который был начертан нашими руководителями", - отметил Лавров.

В свою очередь, глава МИД Азербайджана Байрамов во вступительном слове подчеркнул, что эта встреча "является хорошей возможностью обсудить прогресс, который может быть достигнут". Азербайджанский министр выразил сожаление в связи с тем, что пока нет должных улучшений в работе по открытию транспортных коммуникаций в регионе. "Знаю, что контакты между коллегами продолжаются. И считаем, что есть хорошая перспектива, хорошая возможность добиться результата и добиться исполнения трехсторонних заявлений полностью, - сказал он. - В последнее время у нас были достаточно интенсивные контакты с точки зрения запуска процесса делимитации государственной границы. Считаю, что есть хорошие наработки, понимание с точки зрения состава и репрезентативности сторон в комиссии по вопросам делимитации, и также считаю, что в ближайшее время можно будет как минимум запустить данный процесс". Байрамов отметил, что со своей стороны Баку готов начать работу над мирным договором, при том что встреча министров, сохранение контактов сторон "положительно скажутся на продолжении дискуссии на эту тему".