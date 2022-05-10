Россия запретила транзит газа через Польшу

Российские санкции, введенные в отношении компании EuRoPol GAZ, владеющей частью газопровода Ямал — Европа, означают запрет для «Газпрома» использовать мощности этой магистрали. Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов, его комментарий опубликован в Telegram «Газпрома».

«Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности для «Газпрома» это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу», — заявил Куприянов.

EuRoPol GAZ — совместное предприятие «Газпрома» и польской компании PGNiG, собственника польского участка трубопровода Ямал — Европа. Польской компании принадлежит 51,18% СП, российской — 48,82%. По трубопроводу Ямал — Европа российский газ поступает через Беларусь в ЕС, конкретно в Германию.

Представитель газового регулятора Германии заявил, что приостановка транзита газа по газопроводу Ямал — Европа не скажется на энергетической безопасности страны. «В течение нескольких недель по этому трубопроводу почти не поступало газа в Германию», — цитирует РБК заявление представителя регулирующего органа.