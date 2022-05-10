Литва с 1 июня отзовет посла в России и ликвидирует консульство в Петербурге

Литва официально отзывает Эйтвидаса Баярунаса с должности посла в России. Кроме того, страна закрывает свое консульство в Петербурге, сообщает Delfi.

Согласно сообщению, посол должен перестать выполнять обязанности с 1 июня. Также, согласно намерениям правительства Литвы, с 7 июня будет ликвидировано генконсульство Литвы в Санкт-Петербурге. Москва закрыла его после решения Литвы выслать главу посольства России в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников генконсульства РФ в Клайпеде.

Как сообщалось ранее, парламент Литвы единогласно признал Россию «террористическим государством» – «за принятие соответствующей резолюции проголосовали все 128 депутатов Сейма. Сейм Литвы назвал вторжение РФ в Украину «геноцидом украинского народа» и призвал международное сообщество создать специальный уголовный трибунал для расследования и оценки действий России против Украины.