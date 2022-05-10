«Цифры будут расти»: ООН подтвердила более 1000 погибших в пригородах Киева

Тела более 1000 гражданских лиц были обнаружены в районах к северу от Киева, которые были заняты российскими военными, заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Deutsche Welle сообщает, что, по словам Бачелет, несколько сотен из них были казнены без надлежащего судебного разбирательства или застрелены снайперами. «Эти цифры будут продолжать расти», - сказала Бачелет на специальной сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Это второе подобное заседание, посвященное обнаруженным следователями нарушениям в Буче, Ирпене и других пригородах Киева, которые были захвачены российскими войсками на начальном этапе вторжения в Украину.