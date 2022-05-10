ОАО Muganbank объявляет о программе стажировки для молодых людей, желающих построить карьеру в сфере кредитования малого и среднего бизнеса, а также сообщает об открытии вакансии младшего специалиста.

Для участия в программе стажировки молодые люди с высшим образованием в области экономики и финансов могут обратиться в Muganbank.