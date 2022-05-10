Muganbank объявляет о программе стажировки
ОАО Muganbank объявляет о программе стажировки для молодых людей, желающих построить карьеру в сфере кредитования малого и среднего бизнеса, а также сообщает об открытии вакансии младшего специалиста.
Для участия в программе стажировки молодые люди с высшим образованием в области экономики и финансов могут обратиться в Muganbank.
Требования
Возраст: 22-28 лет; математические знания; умение логически и аналитически мыслить; хорошее знание компьютера (обязательны офисные программы); коммуникативные и презентационные навыки; кандидаты, успешно завершившие программу стажировки, будут обеспечены работой.
Стажировка охватит бакинские филиалы. Программа стажировки охватывает полный рабочий день (9:00-18:00) – пять раз в неделю. Желающие присоединиться к программе могут направить свои резюме на [email protected] до 15.06.2022, указав в теме письма «Программа стажировки».
Вакансия
Категория: Специалист по кредитованию малого и среднего бизнеса
Заработная плата: по результатам собеседования
Город: Баку
Возраст: 25-35 лет
Электронная почта: [email protected]
Контакт: 933 (1219) - Джейхун Сулейманов
Дедлайн: 15 июня 2022 г.
Обязанности
Поиск потенциальных клиентов и проведение с ними встреч; предложение подходящих банковских продуктов с учетом требований клиентов; ведение учета всех поступивших обращений; выполнение поставленных задач по реализации банковских продуктов; оформление кредита и архивирование выданных кредитных документов.
График работы: 5 дней, 2 выходных (суббота, воскресенье)
Время работы: с 09:00 до 18:00
Требования
Минимум – 1 год опыта работы; высшее образование (специализация в области экономики, финансов или математики); знание программ MS Office (Word, Excel); хорошие навыки общения; ответственность и аккуратность; умение работать в команде.
Muganbank сообщает, что свяжется только с отобранными кандидатами.