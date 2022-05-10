История двух молодых людей, получивших международный ИТ-сертификат без высшего образования

Своими успешными жизненными историями Турал Асадов и Хазар Гаджиев доказали, что высшее образование не приоритет для построения карьеры и достижения больших целей.

Поскольку ИТ – это глобальная сфера, получение сертификатов от крупных международных компаний уже является показателем. После прохождения таких сложных курсов требуется высокий уровень знаний и опыта в данной области для успешной сдачи итогового экзамена. Однако двое молодых людей в Азербайджане, 22 и 23 лет, нарушили эту аксиому и развивали себя без высшего и даже полного среднего образования, приобретая знания в области информационной безопасности, получая международные сертификаты, заработанные трудным путем, и работая в компании, предлагающей самые передовые технологические продукты и услуги.

Хотим поделиться трудной и успешной историей жизни двух молодых сотрудников ООО AzInTelecom, не имевших высшего образования и получивших сертификаты международных компаний по информационным технологиям.

22-летний Хазар приостановил свое обучение, не окончив и семи классов, работал официантом и помощником оператора. В 16 лет начал самосовершенствоваться в области программирования и самостоятельно освоил языки программирования Linux и Python. После возвращения с военной службы в 2019 году сдал экстернатный экзамен и получил аттестат об окончании 9-го класса. В 2020 году Хазар Гаджиев самостоятельно приобрел знания в области сетей, системного администрирования, виртуализации, кибербезопасности. В том же году получил международный сертификат системного администратора RedHat Linux. Во время второй Карабахской войны участвовал в освобождении от оккупации земель Азербайджана в качестве призывника, а после демобилизации в июле-сентябре 2021 года принял участие в практической программе по информационной безопасности в ООО AzInTelecom.

Одним из самых больших успехов 22-летнего парня на следующем и текущем этапе является получение сертификата OSCP от американской международной компании Offensive Security. 7 мая 2022 года Х.Гаджиев закончил курс тестирования на проникновение в сфере информационной безопасности и успешно сдал экзамен.

23-летний Турал Асадов, имеющий еще один сертификат международного образца, пошел на военную службу после окончания средней школы, в 2019 году служил в армии в должности снайпера. Еще в средней школе Турал самостоятельно освоил веб-программирование, кибератаки и операционную систему Linux и после завершения военной службы продолжил проявлять интерес к этой сфере. В июле-сентябре 2021 года Турал Асадов принял участие в практической программе по информационной безопасности в ООО AzInTelecom.

В продолжение своего успеха 9 мая 2022 года он получил заслуженный сертификат eWPT от международной компании eLearnSecurity. Т.Асадов успешно сдал экзамен, пройдя курс по тестированию веб-приложений на проникновение, реализованный этой компанией и продолжавшийся несколько месяцев.

Оба молодых человека с октября 2021 года работают специалистами отдела кибербезопасности департамента информационной безопасности ООО AzInTelecom.

В Азербайджане подготовка кадров в сфере информационных технологий, подготовка специалистов всегда находится в центре внимания, и соответствующие учреждения предпринимают необходимые шаги в этом направлении. Министерство цифрового развития и транспорта также реализует множество проектов поддержки в этом направлении. В рамках стипендиальной программы Technest, Агентства инноваций и цифрового развития министерства и учебной программы лаборатории кибербезопасности AzInTelecom около 1000 молодых людей уже получили специфические знания в области ИТ и имеют возможность работать в учреждениях министерства и других ведущих компаниях и структурах Азербайджана.

Хотя Турал Асадов и Хазар Гаджиев официально не получили высшего образования, их интерес к любимому делу, целеустремленность в учебе и трудолюбие для реализации своей мечты доказали, что больших успехов можно добиться как в науке, так и трудовой жизни.