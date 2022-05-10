В Финляндии показали бомбоубежища, способные защитить население страны в случае любой угрозы, в том числе ядерного удара. Соответствующий сюжет вышел в эфире телеканала CNBC.

На кадрах запечатлен один из бункеров, расположенных под Хельсинки – внутри есть футбольное поле, спортивный зал со всем необходимым инвентарем, кафетерий, автомобильная парковка и детская площадка.

Каждое подобное убежище вмещает около шести тысяч горожан – предполагается, что в целом в них сможет укрыться все население финской столицы. Отмечается, что объекты были построены десятки лет назад, впоследствии их модернизировали.