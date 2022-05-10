«Россия поступает двулично»: в Китае заявили об ущербе от войны в Украине

Декан Института международных отношений Университета Цинхуа Ян Сюэтон считает, что конфликт несет для Китая «только потери и разрушения, но не несет никакой пользы». Ранее он утверждал, что война поставила Пекин «в затруднительное положение», так как из-за своей стратегии балансирования Китай терпит экономические потери.

Агентство также приводит слова бывшего посла Китая в Украине Гао Юшэна, который заявил, что Россия поступает «двулично» и нарушает обещания, в том числе по отношению к бывшим республикам СССР. Издание называет слова Юшэна «одними из наиболее ярких критических замечаний в отношении политики Китая» с начала военных действий в Украине.

Как пишет Bloomberg, несмотря на заявления Пекина о том, что он не поддерживает проведение российской «спецоперации» в Украине, КНР неоднократно выступала в оппозиции к Вашингтону, который настаивает на выводе российских войск. Помимо этого китайские дипломаты подтверждали планы по расширению стратегических связей с Москвой.

РБК напоминает, что Китай воздержался от голосования за проект резолюции, призывающий Россию прекратить военные действия, во время заседания Совбеза ООН. Постпред КНР при организации Чжан Цзюнь заявил, что расширение НАТО затронуло «законные озабоченности России в плане безопасности» и они должны быть внимательно учтены. Позже Пекин несколько раз заявлял, что выступает за разрешение кризиса путем переговоров.