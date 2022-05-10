Разгромная победа «Карабаха» в перенесенном матче Премьер-лиги

Сегодня в азербайджанской футбольной Премьер-лиге состоялся перенесенный матч 16-го тура, в котором встречались « Карабах » и «Сумгаит».

Чемпион страны разгромил одного из аутсайдеров со счетом 5:0. Уже к 31-й минуте «Карабах» забил четыре гола. Отличились Филип Озобич (4-я минута), Патрик Андраде (11-я), Кади Боргес (30-я) и Ибрахима Ваджи (31-я). Пятый мяч был забит на 52-й минуте. Его автором также стал Кади Боргес.

Игра не имела принципиального турнирного значения. «Карабах» еще в начале мая обеспечил себе чемпионство, а «Сумгаит» в лучшем случае может рассчитывать на 6-е место.

Турнирное положение

1. «Карабах» - 63 очка (26 матчей)

2. «Нефтчи» - 50 (26)

3. «Зиря» - 43 (26)

4. «Габала» - 41 (26)

5. «Сабах» - 39 (26)

6. «Шамахы» - 21 (26)

7. «Сумгаит» - 18 (26)

8. «Сабаил» - 15 (26).