Разгромная победа «Карабаха» в перенесенном матче Премьер-лиги
Сегодня в азербайджанской футбольной Премьер-лиге состоялся перенесенный матч 16-го тура, в котором встречались «Карабах» и «Сумгаит».
Чемпион страны разгромил одного из аутсайдеров со счетом 5:0. Уже к 31-й минуте «Карабах» забил четыре гола. Отличились Филип Озобич (4-я минута), Патрик Андраде (11-я), Кади Боргес (30-я) и Ибрахима Ваджи (31-я). Пятый мяч был забит на 52-й минуте. Его автором также стал Кади Боргес.
Игра не имела принципиального турнирного значения. «Карабах» еще в начале мая обеспечил себе чемпионство, а «Сумгаит» в лучшем случае может рассчитывать на 6-е место.
Турнирное положение
1. «Карабах» - 63 очка (26 матчей)
2. «Нефтчи» - 50 (26)
3. «Зиря» - 43 (26)
4. «Габала» - 41 (26)
5. «Сабах» - 39 (26)
6. «Шамахы» - 21 (26)
7. «Сумгаит» - 18 (26)
8. «Сабаил» - 15 (26).