В ООН приняли резолюцию по Украине

Совет ООН по правам человека подавляющим большинством голосов поддержал резолюцию о начале расследования предполагаемых военных преступлений российских войск. Речь идет о преступлениях, совершенных в начале войны, предположительно, российскими военными, под Киевом и в других украинских регионах, передает Русская служба BBC.

За расследование проголосовали 33 страны-участницы Совета, 12 воздержались, Китай и Эритрея были единственными странами, проголосовавшими против резолюции, которую внесла Украина.

В прошлом месяце Россия была исключена из Совета ООН по правам человека в связи с выдвинутыми в ее адрес обвинениями в противоправных действиях в Украине.