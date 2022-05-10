Азербайджанские чекисты отозвались на призыв Алиева: 50 героев едут в Аланью

Сегодня около 50 инвалидов Отечественной войны отправились в турецкий город Аланья для участия в проекте «Железный кулак плечом к плечу».

В ходе поездки, которая продлится неделю, наши гази примут участие в ряде мероприятий, встретятся с президентом футбольного клуба «Аланьяспор», посетят матч «Аланьяспор» – «Газиантепспор», ознакомятся с историческими и культурными достопримечательностями города.

Как известно, на днях президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего выступления напомнил чиновникам, что их долг – оказывать всестороннюю помощь семьям шехидов и ветеранам войны. В данном случае, следуя призыву главы государства, большую помощь в реализации этого проекта оказали азербайджанские чекисты.

«Железный кулак плечом к плечу» – это также результат сотрудничества Фонда YAŞAT и Азербайджанской федерации фехтования в инвалидных колясках при поддержке AZAL.