Россия угрожает Украине… и в случае вступления в Евросоюз

Позиция России по вступлению Украины в Европейский союз изменилась. Теперь она схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Без демилитаризации и денацификации мира в Украине не достичь», - сказал Полянский, сообщает «Коммерсант».

Полянский заявил, что Москва сейчас не видит дипломатических вариантов решения ситуации в Украине.

Издание напоминает, что после переговоров в Стамбуле 29 марта глава российской делегации Владимир Мединский заявлял, что Россия не против вступления Украины в ЕС.

9 мая Украина передала ЕС вторую, последнюю часть анкеты-опросника, которую необходимо заполнить для получения статуса кандидата на членство. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что заявку Украины на вступление в ЕС могут рассмотреть уже этим летом.