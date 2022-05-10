Али Нагиев встретился с генсеком Совета национальной безопасности Турции

В Баку состоялась встреча начальника Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковника Али Нагиева с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турции Сейфуллахом Хаджимюфтюоглу, находящимся с официальным визитом в Азербайджане.

Как сообщает сайт СГБ, Али Нагиев, поприветствовав гостя, отметил, что благодаря совместным усилиям глав государств отношения между двумя братскими и партнерскими странами находятся на самом высоком уровне, подчеркнул дальнейшее расширение сотрудничества в сфере безопасности в соответствии с Шушинской декларацией, подписанной 15 июня прошлого года.

Особо подчеркнув поддержку Турцией региональной стабильности, сохранения мира и спокойствия в регионе, Али Нагиев выразил уверенность в еще большем укреплении двусторонних связей для дальнейшего надежного обеспечения безопасности в регионе.

Выразив благодарность за гостеприимство и теплый прием, генсекретарь Совета национальной безопасности Турции отметил удовлетворение уровнем межгосударственного сотрудничества по вопросам безопасности, подчеркнул важность постоянного развития этих отношений.