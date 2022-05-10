Финляндия готовится к отключению от российского газа

Россия может прекратить поставки газа в Финляндию уже в пятницу, 13 мая, в качестве ответной меры на вступление страны в НАТО, пишет финское издание Iltalehti.

«Ключевых политиков предупредили об ответных действиях России в связи с желанием Финляндии вступить в НАТО», – сообщает издание.

По словам председателя парламентской группы партии «Истинные финны» Вилле Тавио, политики Финляндии проинформированы о различных вариантах возможных контрмер РФ по вступлению Финляндии в НАТО. Эту же информацию подтвердил депутат Харри Харкимо.

Финляндия должна произвести оплату за поставки российского газа до 23 мая, Россия требует, чтобы оплата производилась в рублях, в Хельсинки пока не дали на это согласия.