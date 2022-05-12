Австрия пригрозила «Газпрому»

Канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отнять у «Газпрома» газовое хранилище в Зальцбурге «Хайдах», если компания не будет заполнять его сырьём, передаёт Kronen Zeitung.

В опубликованном в четверг интервью онлайн-версии газеты Kronen Zeitung, Нехаммер, говоря о дееспособности своего правительства, объяснил важность обеспечения безопасности энергоснабжения на примере создания в республике стратегического резерва газа: «Газовые хранилища заполняются. Мы будем внимательно следить за ситуацией, и если российский «Газпром» не заполнит наше самое большое хранилище, то мы его у них заберем и передадим другим поставщикам», передает ТАСС слова канцлера.

Издание уточнило, что речь идет о хранилище «Хайдах» в федеральной земле Зальцбург, которое в настоящее время де-факто остается пустым.

Нехаммер также рассказал, что Австрия рассматривает возможности закупки газа у разных поставщиков и впервые создает государственный стратегический резерв газа.

Он уточнил, что Австрия не собирается национализировать это газовое хранилище: «Это значит «используй или потеряешь». Если им пользуешься, тогда все окей, если им не пользуешься, за него возьмутся другие фирмы. «Хайдах» стратегически важен не только для Германии, но и для западных регионов Австрии».