Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва 12 мая 2022, 23:06

Десятого мая в силу вступило распоряжение главы правительства РФ Михаила Мишустина о начале реализации «Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2030 года (СКФО)». Куратором программ является вице-премьер правительства России Александр Новак, месяцем ранее назначенный председателем Совета директоров регионального института развития «Кавказ.РФ».

Напомним, что на протяжении почти десяти лет Новак был министром энергетики РФ, так что, его знания этой ключевой для Каспия отрасли весьма пригодятся. В сферу его ответственности входят также вопросы транспортной взаимосвязанности. В апреле Новак уже успел сделать ряд громких заявлений о значении, которое имеет для России развитие МТК «Север-Юг». В целом же, основные положения Стратегии СКФО до 2030 года связаны с транспортом, экспортом (в том числе, удешевлением таможенных препятствий) и инвестиционной привлекательностью. Следует учесть, что в России Прикаспийский регион понимается интегрально и взаимосвязано. В него включены Кавказ, Ростовская область (система шлюзов «Волга-Дон»), Поволжье и Астраханская область. Сюда же можно отнести все ключевые волжские области – Волгоград, Самару, то есть, меридианную полупериферию европейской части России.

Исходя из этого становится ясно, что многие региональные российские программы международного взаимодействия на Каспии дополняют друг друга и предполагают поиск стыковочных узлов с соседями по пространству Каспийского моря. В свою очередь, и из Баку, невзирая на ряд нюансов и отличий, хорошо просматривается общая каспийская инициатива Москвы. В частности, астраханские проекты в своей мозаике дополняют стратегию СКФО и находятся в процессе поиска внешних партнеров. Напомню, что в ходе недавнего визита в Баку астраханский губернатор Бабушкин предложил азербайджанским судостроителям промышленную кооперацию, в соответствии с которой Астрахань будет планировать и реализовывать совместные проекты по строительству маломерных сухогрузов, химовозов, паромов и танкеров. В основе предложения Бабушкина – четкое понимание того, что, после нефтехимии, азербайджанские и российские судостроительные предприятия являются сегодня наиболее развитыми промышленными кластерами Прикаспия. В ближайшее время ожидается приезд в Астрахань делегации судостроителей Азербайджана для обсуждения деталей взаимодействия с партнёрами из «Южного центра судостроения и ремонта». Отныне приграничье России должно стать для стран «пояса соседства» улицей с двухсторонним движением. Прежде всего, это касается поддержания торгово-продовольственной безопасности и туристической активности, которые содействуют поддержке малого бизнеса.

Также в активной фазе находится вопрос открытия магазинов астраханских брендов в Баку и в Апшеронском районе. С 1 июня российский авиаперевозчик «Азимут» начнет выполнять регулярные рейсы из Астрахани в Баку, что ощутимо добавит пассажиропоток к уже налаженным рейсам из Сочи и Минеральных Вод. Возможно, россияне станут приезжать в Баку не только отдыхать, но и отовариваться в местных торговых центрах и бутиках, «смытых» из России западными санкциями. Внешнеэкономическую деятельность вдоль каспийских сегментов МТК «Север-Юг» можно условно разделить на местную и глобальную. Во втором случае, речь идет о связях с Ираном и Индией, которые рассматривают прикаспийские маршруты в числе приоритетных. В конце апреля было объявлено, что Индия в пять раз (!) снижает стоимость контейнерных перевозок в страны СНГ из иранского порта Чабахар, который управляется индийским оператором.

По причине блокировки черноморских портов, Индия будет использовать порт Чабахар, как один из ключевых, помимо портов Турции, вариантов доставки грузов в центр Евразии. Китайские порты в настоящее время блокируются из-за пандемийных ограничений. Москва и Дели активно занимаются разработкой платежного механизма обмена рупий на рубли с маршрутизацией необходимых транзакций через банки, не подпадающие под влияние западных санкций. По сообщению ряда агентств, после начала военной кампании в Украине порядка 60 процентов индийских экспортеров вместо долларов получили свои платежи от российских покупателей в евро. Теперь будут новые схемы. В ближайшее время планируется визит Александра Новака в Иран, где он будет обсуждать усложнившуюся архитектуру платежей. Накануне была создана межведомственная рабочая группа под руководством Максима Орешкина, цель которой – выработка новых механизмов валютного регулирования и международных расчетов в российских рублях или нацвалютах дружественных государств. Напрямую это коснется и торговых партнеров России по Каспию. Роль Азербайджана в стратегии СКФО Как уже было отмечено, одна из центральных задач российской стратегии заключается в усилении внешнеэкономической связанности региона. На данный момент экспортная направленность российского Кавказа выражена достаточно слабо. По данным российской таможни, доля СКФО в суммарном экспорте из РФ составила в 2020 году всего 0,4 процента ($1,3 миллиарда из общего объема $ 337,1 миллиарда). Основу регионального экспорта составляет продукция химического сектора (четверть всего экспорта приходится на минеральные удобрения, 6 процентов – на продукты органической химии, по 4 процента – на пластмассы и парфюмерно-косметические средства), а также продукты агропромышленного комплекса. Значительно вырос экспорт продукции металлургического комплекса. В его территориальной структуре доминирует Ставропольский край, доля экспорта которого продолжает расти. Азербайджанский бизнес уже активно инвестирует в туристический и оздоровительный секторы российского Кавказа. Учитывая текущие реалии, Азербайджану для создания совместных предприятий есть смысл присмотреться к таким сферам экономики, как нефтехимия, полимерная промышленность и производство современных стройматериалов.