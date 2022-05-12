В четверг, 12 мая, украинские военные подбили российское судно «Всеволод Бобров». Об этом и произошедшем после пожаре на судне сообщил официальный представитель Одесской областной государственной администрации Сергей Братчук.

По его словам, «Всеволод Бобров» был атакован в районе острова Змеиный, и направляется в Севастополь.