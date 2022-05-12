Российский корабль загорелся в Черном море, его буксируют в Крым украинские СМИ
В четверг, 12 мая, украинские военные подбили российское судно «Всеволод Бобров». Об этом и произошедшем после пожаре на судне сообщил официальный представитель Одесской областной государственной администрации Сергей Братчук.
По его словам, «Всеволод Бобров» был атакован в районе острова Змеиный, и направляется в Севастополь.
В то же время, Братчук добавил, что информация нуждается в уточнении. Украинские СМИ со ссылкой на анонимные источники пишут, что судно поражено ракетами «Нептун» – ими же украинские военные нанесли удары по крейсеру «Москва».
Российские военные не комментировали ситуацию вокруг «Всеволода Боброва».
«Всеволод Бобров» – судно тылового обеспечения, его спустили на воду в 2016 году и ввели в эксплуатацию меньше года назад – в августе 2021-го.