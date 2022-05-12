Российский корабль загорелся в Черном море, его буксируют в Крым украинские СМИ

В четверг, 12 мая, украинские военные подбили российское судно «Всеволод Бобров». Об этом и произошедшем после пожаре на судне сообщил официальный представитель Одесской областной государственной администрации Сергей Братчук.

По его словам, «Всеволод Бобров» был атакован в районе острова Змеиный, и направляется в Севастополь.

В то же время, Братчук добавил, что информация нуждается в уточнении. Украинские СМИ со ссылкой на анонимные источники пишут, что судно поражено ракетами «Нептун»  ими же украинские военные нанесли удары по крейсеру «Москва».

Российские военные не комментировали ситуацию вокруг «Всеволода Боброва».

«Всеволод Бобров»  судно тылового обеспечения, его спустили на воду в 2016 году и ввели в эксплуатацию меньше года назад  в августе 2021-го.