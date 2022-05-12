Мамед Эфендиев, автор haqqin.az 12 мая 2022, 23:41

Война, развязанная Россией в Украине, до предела обострила геополитическую ситуацию и стала предвестницей значительных военно-политических и социально-экономических перемен – вплоть до кардинального передела карты мира. Да, от этой войны страдают не только Украина или Россия. И пусть в Старом свете пока нет, по счастью, человеческих жертв, но и здесь на наших глазах рушатся союзы и системы, которые еще недавно казались незыблемыми. И даже монолит Евросоюза, всегда считавшегося высшим достижением демократического объединения стран, покрылся на фоне войны в Украине трещинами грядущего раскола.

И если в начале войны Брюссель громче всех обвинял Москву и лично президента Путина во всех смертных грехах, грозя Кремлю уничтожающими экономическими санкциями, то стоило только дойти делу до введения эмбарго на российскую нефть, как доселе сплоченные ряды государств европейского сообщества моментально разбрелись по сторонам. Что позволили сторонникам Москвы говорить «о начале развала ЕС, не устоявшего перед обдуманным давлением кремлевских политиков». И в этом есть немалая доля правды. Далекая от полей сражений Япония, импортирующая, вдобавок, львиную долю необходимых энергоресурсов, выразила полную солидарность с другими странами G7 в решении отказаться от импорта российской нефти. Комментируя это однозначно сложное для Токио решение, премьер-министр Фумио Кисида заявил, что процесс сокращения зависимости от российских энергоресурсов будет происходить с учетом приоритета национальных интересов Японии. А вот Венгрия, расположенная в центре Европы и в непосредственной близости от Украины, выступила против инициативы Еврокомиссии по антироссийским санкциям, в том числе, против введения эмбарго на нефть, поскольку это создает для неё неразрешимую проблему. То есть, далекая Япония бескорыстно отказывается от российской нефти и обещает найти ей альтернативу, а Венгрия, Словакия и Чехия, не имеющие выхода к морю и максимально зависящие от российской нефти, поставляемой по трубопроводам еще со времен СССР, столкнулись с проблемой альтернативных источников и просят Брюссель об отмене для них нефтяного эмбарго. Такого же исключения требует для себя и Болгария.

Впрочем, если перечисленные страны говорят о своей зависимости от российской нефти и невозможности найти ей в обозримом будущем замену открыто, то Греция, как пишет немецкая Die Welt, реально помогает России обходить санкции. Как известно, Евросоюз еще 8 апреля ввел пятый пакет санкций, запрещающий почти трем тысячам российских судов заходить в европейские порты. И вот тут-то Греция, обладающая крупнейшим в мире танкерным флотом, увидела шанс поправить свое экономическое положение и стала расширять бизнес с Россией. По данным страховой компании Lloyd's, только в апреле из российских портов Приморск, Санкт-Петербург, Усть-Луга и Новороссийск вышли 190 танкеров, причем 76 из них шли под флагами Греции. По сравнению с прошлым годом греки втрое увеличили свою долю в транспортировке российской нефти. Мотивируя свою позицию, Греция напоминает, что выступала против нефтяного эмбарго в отношении России, считая, что данная мера должна войти не в пятый, а в шестой пакет санкций. При этом Афины требовали для себя от Брюсселя льгот, правда, не по поставкам российской нефти, а в сфере её логистики и транспортировки. Собственно, именно из-за таких стран, как Греция, принять шестой пакет санкций так и не удалось.

В результате, по данным Bloomberg, ЕС собирается смягчить некоторые нефтяные санкции и разрешить перевозку российской нефти европейскими танкерами в третьи страны. Изначально шестой пакет антироссийских санкций предполагал поэтапное введение запрета на импорт нефти из России в страны ЕС, в частности, запрет на перевозку ее танкерами Евросоюза. Но Греция настояла на исключении танкерного запрета, поскольку ее экономика во многом зависит от морских перевозок. Словом, в погоне за реальной выгодой, ряд европейских государств мало тревожит тот факт, что отсутствие единой позиции по антироссийским санкциям может в итоге отразиться на судьбе Украины и даже мира. Не случайно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на фоне войны в Украине Евросоюзу следует начать писать новую историю своего развития. По словам турецкого лидера, Евросоюз, попав под влияние краткосрочных интересов отдельных государств, все больше отдаляется от своих изначальных целей.