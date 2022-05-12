Турция предлагала России вывезти украинских военных из Мариуполя и гарантировать, что до конца войны они больше не будут воевать, а останутся в Турции. С таким заявлением во время брифинга в Киеве выступил один из лидеров крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев, сообщает Украинская правда.

По словам Джемилева, в конце апреля было получено видеообращение командира 36-го батальона Сергея Волынского, находящегося на комбинате «Азовсталь», адресованное президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Этот текст сразу перевели на турецкий язык и отправили Эрдогану. Через его советника в тот же день он попал и к президенту, и к его заместителю. На следующий день это обращение транслировалось по турецким телеканалам и было опубликовано в ведущих газетах Турции. Затем последовало еще подобное обращение от врача, которое также было опубликовано.

«Неделю назад, 4 мая, сюда прилетел советник Эрдогана, его спикер Ибрагим Калын. И он говорил о том, что они делают для освобождения наших героев-мариупольцев. Эрдоган дважды разговаривал с Путиным. Кроме того, сам Ибрагим Калын разговаривал с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Он ему сказал: «У нас в порту в Стамбуле стоит корабль вместимостью две тысячи человек. В любой момент, когда мы с вами договоримся, он придет в порт Бердянск, на этом корабле будут автобусы, которые будут привозить их из Мариуполя в Бердянск, потому что порт Мариуполя заминирован, они проедут в Бердянск в сопровождении турецких наблюдателей, и мы, турецкая сторона, обязуемся, что до окончания войны они будут гостями Турецкой Республики, то есть до окончания войны они не будут воевать», - заявил Джемилев.

По словам Джемилева, в ответ Калыну «Шойгу сказал, что они согласны выпустить гражданское население, а что касается военнослужащих, то они (бойцы) должны сдаться, им гарантируют нормальное обращение, и пусть Зеленский даст команду, чтобы они сдались». Калын на это ответил: «Послушайте, ни один главнокомандующий во всем мире не имеет права говорить своим военнослужащим, чтобы они сдались. Мы вам предлагаем, как турецкая сторона-посредник обмен: ваших военнопленных, а их больше тысячи... на «азовцев». Но все безрезультатно, рассказал Джемилев.