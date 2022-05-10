В Москве считают, что украинский кризис уже не решить дипломатическим путем

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил в интервью британскому изданию UnHerd, что в настоящее время он не видит дипломатического решения украинского кризиса.

«На данном этапе я, откровенно говоря, не вижу каких-либо возможностей для дипломатического урегулирования, учитывая позицию Украины и попытки распалить этот конфликт со стороны западных стран. Я должен признать, что сейчас нет возможностей для дипломатии», – сказал Полянский.