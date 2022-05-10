CNN: российское судно с краденым украинским зерном прибыло в Сирию

Две недели назад судно находилось у берегов Крыма. Но 27 апреля балкер снялся с якоря и ушел в неизвестном направлении, отключив транспондер. На следующий день его видели в порту Севастополя, что подтверждается фотографиями с пристани и спутниковыми снимками. По данным украинских властей, на борту сухогруза находилось почти 30 тысяч тонн украинской пшеницы, похищенной на захваченных российской армией территориях.

В дальнейшем «Матрос Позынич» пересек Черное море, прошел Босфор и направился в египетский порт Александрия. Однако там потенциальные покупатели отказались приобретать зерно, так как уже получили сообщение от украинских властей. Тогда «Матрос Позынич» ушел в ливанский Бейрут, где сделка тоже не состоялась. Вновь отключив транспондер 5 мая, сухогруз пошел в Латакию. Но его курс удалось отследить с помощью сервиса Tankertrackers.com и спутниковых снимков Maxar Technologies.

The Insider пишет, что Крым, аннексированный Россией в 2014 году, производит мало пшеницы из-за отсутствия развитой системы орошения и нехватки воды, которую ранее поставляла на полуостров Украина по Северо-Крымскому каналу. В 2014 году он был перекрыт. Зато на украинских территориях к северу от Крыма ежегодно собирают урожай в миллионы тонн пшеницы, которая идет на экспорт. После захвата российскими войсками юга Украины журналисты заметили, что резко увеличился экспорт пшеницы из Севастополя: в марте и апреле он составил 100 тысяч тонн. По данным украинских властей, в настоящее время тысячи тонн пшеницы перевозятся на грузовиках в Крым. По оценкам Минобороны Украины, с начала российского вторжения было похищено и вывезено не менее 400 тысяч тонн украинского зерна. В украинской разведке утверждают, что в больших объемах из Украины вывозятся также свекла, картофель и капуста.